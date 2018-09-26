PODYUMLARIN emektar ismi Demet Şener, Cengiz Abazoğlu'nun Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen defilesine katılan isimler arasındaydı. Kalbini aşka kapatmadığını söyleyen Şener, boşandıktan sonra yeni bir ilişkiye başlayabileceğini söyledi. İbrahim Kutluay ile boşanma davası süren Şener, "Aşka kalbiniz kapalı mı?" sorusuna, "Hiç kapalı değil ama önce boşanmam lazım. Kendime yeni bir sayfa açacağım, belki evimi bile değiştirebilirim" cevabını verdi. Formunu spor yapmaya borçlu olduğunu belirten Demet Şener, "41 yaşındayım ve her gün spor yapıyorum. Örnek olabiliyorsam ne mutlu bana" dedi. Demet Akalın'ın 6 yıllık eşi Okan Kurt'tan boşanmasının ardından ünlü şarkıcı ile ilgili yapılan yorumları beğenmesinin hatırlatılması hakkında eski model, "Kimsenin hayatı beni ilgilendirmez" sözleriyle konuyu kapattı.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, 22:43