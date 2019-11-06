Boşanacakları söylenen Beren ve Kenan sarmaş dolaş görüntülendi!

2014 yılında yurt dışında muhteşem bir düğünle evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin boşanacakları yönündeki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Birbirlerini aldattıkları bile iddia edilen çift, önceki gün evlerinin yakınlarında samimi bir şekilde görüntülendi.

AYLAR SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Boşanma iddialarına kesin bir dille cevap vermedikleri için haklarında her gün yeni bir iddia ortaya atılan çiftten güzel haber geldi. Milliyet'te yer alan habere göre: Geçtiğimiz haftalarda barıştıkları ve yeniden birlikte yaşamaya başladıkları söylenen çift, evlerinin yakınlarında bir kafeden çıkarken görüntülendi. Mutlu oldukları ve şakalaştıkları görülen oyuncu ile şarkıcı, daha sonra marketin yolunu tuttu. Sabah saatleri olması nedeniyle dışarıya rahat kıyafetlerle çıkan çift, alışverişten sonra evlerine geçti.

KENAN'LA İLGİLİ SORULARA CEVAP VERMEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu'nun rol aldığı Klan oyununa giden oyuncu Beren Saat, muhabirlerin Kenan Doğulu ile ilgili soruları karşısında zor anlar yaşadı. Ünlü oyuncu, muhabirlere görüntü vermemek için tuvalete saklandı.