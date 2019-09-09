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Son Dakika

Boşanacakları konuşulan Beren'den Kenan'a iddiaları sonlandıracak hamle

Oyuncu Beren Saat, bir süredir haklarında boşanma haberleri çıkan eşi Kenan Doğulu'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşıma kalp koyarak karşılık verdi. Saat'in bu hamlesi ise kafaları karıştırdı.

MAGAZİN 09.09.2019, 13:41
Boşanacakları konuşulan Beren'den Kenan'a iddiaları sonlandıracak hamle
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2014 yılında yurt dışında dünya evine giren oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu'nun evlilikte kriz olduğu hatta çiftin boşanacakları iddia edildi. Aylardır haklarında çıkan boşanma iddialarına son noktayı koymayan çiftten Beren Saat'in son hamlesi ise herkesi şaşırttı.

"HEYECANIMI VE MUTLULUĞUMU TARİF EDEMEM"

Kenan Doğulu Instagram hesabından "Yaparım Bilirsin" isimlik ilk albümünün çıkışının 26. yılını kutlayan bir paylaşım yaptı. Doğulu, o günkü heyecanını ve mutluluğunu yazdığı şu notla kutladı: "Bugün ilk albümüm Yaparım Bilirsin'in çıkışının 26. yıl dönümü... O günkü heyecanımı ve mutluluğumu tarif etmem imkansız, bir müzisyen için ilk albümün önemi tarifsiz. Müziğe ve sahneye çocuk yaşlarda başlamış olsam da, profesyonelliğe attığım ilk adımdı benim için."

BEREN'DEN KALPLİ GÖNDERME

Doğulu'nun duygusal paylaşımına boşanacağı konuşulan eşi Beren Saat'ten de hamle gecikmedi. Saat, eşinin paylaşımına kalp emojisi koyarak adeta boşanma iddialarına son noktayı koydu.

#Beren Saat #kenan doğulu
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