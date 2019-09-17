Bomda iddia! Yaşar İpek, ünlü futbolcunun eşiyle teknede yakalandı
Seren Serengil'le boşanma aşamasında olan Yaşar İpek'in Yağmur Aşık'la yasak aşk yaşadığı iddia edildi.
MAGAZİN 17.09.2019, 16:18
SUNUCU Seren Serengil'in "Bebeğimi düşürmeme sebep oldu" diyerek boşanma davası açtığı Yaşar İpek'le ilgili bir bomba iddia daha ortaya atıldı. İpek'in futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık'la aynı teknede görüntülendiği iddia edildi.
"TEKNE TATİLİNE ÇIKTILAR" İDDİASI
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Yağmur Sarnıç ve Yaşar İpek beraber tekne tatiline çıktı. İkilinin beraber tatile çıkmasını da sosyal medya paylaşımları ele verdi.
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