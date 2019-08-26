Bomba iddia! Beren yasak aşk yaşıyor

AYLARDIR şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan ve iddialara kesin bir dille cevap vermekten kaçınan oyuncu Beren Saat hakkında ortaya atılan bir iddia ve fotoğraf ise bomba etkisi yarattı.

"ARTİST KIZIMIZ EVLİLİĞİNE NOKTAYI KOYMUŞ"

Söz konusu kişinin bir adamla samimi şekilde çekilen fotoğrafını isim vermeden paylaşan magagenius isimli sayfa, "Çok ünlü artist kızımız problemli evliliğine noktayı koymuş gibi. Şimdi 'arkadaşız' derler" paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı.

FOTOĞRAFTAKİ KİŞİNİN BEREN SAAT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bu paylaşıma kısa sürede takipçilerden isim tahminleri geldi. Yorum yapanların bir çoğu ise o kişinin Beren Saat olduğunu iddia etti. Beren Saat'i saç şeklinden ve fiziğinden tanıyanlar ise bu paylaşıma kısa sürede binlerce yorum yağdırdı.Başrolünde yer aldığı Netflix yapımı ikinci orijinal Türk dizisi 'Atiye'nin çekimleri tam gaz devam eden güzel oyuncunun, bu iddiaya ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.