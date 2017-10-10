"Boğaz manzaralı evde oturmak çok zor" deyip isyan etti

ÜNLÜ sanatçı Orhan Gencebay, İstanbul'un hafta sonu kalabalığı yüzünden Boğaz manzaralı evinden aracıyla çıkamadığını söyleyerek dert yandı.

"OTOMOBİLLE GİTMEK İMKANSIZ"

Rumeli Hisarı'nda oturan Orhan Gencebay, hafta sonları Boğaz hattında yaşanan trafik yoğunluğuna isyan etti. Geçtiğimiz pazar sabahı eşi Sevim Emre'yle kahvaltıya giderken görüntülenen sanatçı, "Hafta sonları burada otomobille yol almak imkansız. Allah'tan mekanlar yakın da yürüyerek gidebiliyoruz. İstanbul her geçen gün büyüyor, bazı ülkelerden daha kalabalık bir yer oldu." dedi.