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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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"Boğaz manzaralı evde oturmak çok zor" deyip isyan etti

Orhan Gencebay, Boğaz manzaralı evde oturmanın zorluklarını anlatıp "Trafik yüzünden arabayla çıkamıyorum." diye isyan etti

"Boğaz manzaralı evde oturmak çok zor" deyip isyan etti

Orhan Gencebay, Boğaz manzaralı evde oturmanın zorluklarını anlatıp "Trafik yüzünden arabayla çıkamıyorum." diye isyan etti

10 Ekim 2017 Salı 14:37
"Boğaz manzaralı evde oturmak çok zor" deyip isyan etti
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ÜNLÜ sanatçı  Orhan Gencebay,  İstanbul'un hafta sonu kalabalığı yüzünden Boğaz manzaralı evinden aracıyla çıkamadığını söyleyerek dert yandı.

"OTOMOBİLLE GİTMEK İMKANSIZ"

Rumeli Hisarı'nda oturan  Orhan Gencebay, hafta sonları Boğaz hattında yaşanan trafik yoğunluğuna isyan etti. Geçtiğimiz pazar sabahı eşi  Sevim Emre'yle kahvaltıya giderken görüntülenen sanatçı, "Hafta sonları burada otomobille yol almak imkansız. Allah'tan mekanlar yakın da yürüyerek gidebiliyoruz.  İstanbul her geçen gün büyüyor, bazı ülkelerden daha kalabalık bir yer oldu." dedi.

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Orhan GencebayOrhan BabaSevim Emreİstanbul
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