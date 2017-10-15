Bodrum Masalı'nın genç oyuncusu, çıplak pozunu paylaştı

' BODRUM Masalı' dizisinin Aleyna'sı Serel Yereli de Eliz Sakuçoğlu'na özenip, önceki gün üstsüz bir fotoğrafını paylaştı. Altına da, "Gençliğimi ve güzelliğimi kaybettiğimde de beni hâlâ sevecek misin?" yazdı.

''SOKAKTA YATMIŞLIĞIM VAR''

Serel Yereli verdiği bir röportajda "İnsanoğlu, yarattığı ihtiyaçlara muhtaç olan bir varlık. Ben bunun çok üzerine gittim. Üşüyüp kaban giymeye mecbur kalmamak için birçok hava şartında sokakta yatmışlığım var. Ve sahiden bünyem buna göre kodlandı. Tanıyanlar bilir, acıyı da hissetmem. Kolum ya da bacağım kırıldığında sızısını duymuyorum.'' demişti.

İşte Serel Yereli'nin o pozu: