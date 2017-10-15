Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.260
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8232
EURO
4.2966
Cinsel gücü artıran en meşhur meyve
Cinsel gücü artıran en meşhur...
Güzelliğiniz sayesinde şansınız artıyor
Güzelliğiniz sayesinde şansınız artıyor
Grip aşısında yeni dönem
Grip aşısında yeni dönem
banner468

Bodrum Masalı'nın genç oyuncusu, çıplak pozunu paylaştı

Final yapan Bodrum Masalı'nın Aleyna'sı Serel Yereli, üstü çıplak pozunu Instagram'dan paylaştı. Yereli'nin pozu binlerce beğeni aldı

Bodrum Masalı'nın genç oyuncusu, çıplak pozunu paylaştı

Final yapan Bodrum Masalı'nın Aleyna'sı Serel Yereli, üstü çıplak pozunu Instagram'dan paylaştı. Yereli'nin pozu binlerce beğeni aldı

15 Ekim 2017 Pazar 15:08
Bodrum Masalı'nın genç oyuncusu, çıplak pozunu paylaştı
banner404

' BODRUM Masalı' dizisinin Aleyna'sı Serel Yereli de  Eliz Sakuçoğlu'na özenip, önceki gün üstsüz bir fotoğrafını paylaştı. Altına da, "Gençliğimi ve güzelliğimi kaybettiğimde de beni hâlâ sevecek misin?" yazdı.

''SOKAKTA YATMIŞLIĞIM VAR''

Serel Yereli verdiği bir röportajda "İnsanoğlu, yarattığı ihtiyaçlara muhtaç olan bir varlık. Ben bunun çok üzerine gittim. Üşüyüp kaban giymeye mecbur kalmamak için birçok hava şartında sokakta yatmışlığım var. Ve sahiden bünyem buna göre kodlandı. Tanıyanlar bilir, acıyı da hissetmem. Kolum ya da bacağım kırıldığında sızısını duymuyorum.'' demişti.

İşte Serel Yereli'nin o pozu:

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 15.10.2017 15:11
Anahtar Kelimeler:
Serel YereliBodrumİnstagramEliz Sakuçoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz'den olay sözler: Onların yanında zemzemle yıkanmış gibiyim
Deniz'den olay sözler: Onların yanında zemzemle yıkanmış gibiyim
Sperm bankasından çocuğu olan oyuncu: 5 yaşında babam bıçakla kovaladı
Sperm bankasından çocuğu olan oyuncu: 5 yaşında babam bıçakla kovaladı
Kediciklerini gezmeye çıkaran Adnan Oktar'ın fotoğrafları olay yarattı
Kediciklerini gezmeye çıkaran Adnan Oktar'ın fotoğrafları olay yarattı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim