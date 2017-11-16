Birce Akalay'dan siyasilerin Atatürk sevdasına ilginç yorum

ŞİMDİLERDE İbrahim Çelikkol’la birlikte Siyah Beyaz Aşk adlı dizide boy gösteren Birce Akalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla pek çok takipçisinin hislerine tercümanlık yaptı.
Siyasilerin Atatürk sevdasına değinen Akalay, yazdığı sözlerle onun fikirlerine ve eserlerine sahip çıkmamız gerektiğinin de altını çizdi.
İşte Birce Akalay’ın o satırları:
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