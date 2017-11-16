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Birce Akalay'dan siyasilerin Atatürk sevdasına ilginç yorum

Oyuncu Birce Akalay sosyal medya hesabından siyasilerin Atatürk sevdasıyla ilgili bir paylaşım yaptı

Birce Akalay'dan siyasilerin Atatürk sevdasına ilginç yorum

Oyuncu Birce Akalay sosyal medya hesabından siyasilerin Atatürk sevdasıyla ilgili bir paylaşım yaptı

16 Kasım 2017 Perşembe 10:57
Birce Akalay'dan siyasilerin Atatürk sevdasına ilginç yorum
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ŞİMDİLERDE İbrahim Çelikkol’la birlikte Siyah Beyaz Aşk adlı dizide boy gösteren Birce Akalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla pek çok takipçisinin hislerine tercümanlık yaptı.
Siyasilerin Atatürk sevdasına değinen Akalay, yazdığı sözlerle onun fikirlerine ve eserlerine sahip çıkmamız gerektiğinin de altını çizdi.
İşte Birce Akalay’ın o satırları:

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Anahtar Kelimeler:
Birce AkalayAtatürkAtatürk Sevdası
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