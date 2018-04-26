Bircan İpek, Ebru Şancı'yı koca parası yiyen kadın ilan etti!

BİR takipçisi Ebru Şancı sizin hakkınızda bir şeyler paylaştı demesine sinirlenen Bircan İpek, "Tek vasfı zengin koca avlamak olan, koca bulmadan öncede vücudunu sabahlara kadar vitrinleyen insanlara cevap verir miyim? Bazı kadınların kocalarının cüzdanları kadar vardır. Allah korusun kocalarının cüzdanları düşse, varlıkları yoktur. Bir de sergileyecek vücutları vardır çırılçıplak" dedi.
"DUYGU SÖMÜRÜSÜNE BAŞLADI"
Takipçisinin "Bazı kadınlar kocalarının cüzdanları kadar varmış demiş Bircan İpek, sizin bir markanız olduğundan habersiz galiba" mesajına cevap veren Ebru Şancı, "Kendi beleşci ya duygu sömürüsüne başladı! Eminim çok isterdi cüzdanını kullanabileceği bir koca ama maalesef ederi yok" dedi.
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