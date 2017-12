Birbirlerini sildiler!

BABASININ bıraktığı miras nedeniyle uzun süre annesi ve kız kardeşiyle dava için uğraşan ve davayı kazandıktan sonra lüks bir yaşam sürdüren Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Kenan Kalav'ın, oyuncu oğlu Can Kurt Kalav ile olan bağlarını kopardığı ortaya çıktı. Kendisi gibi oyuncu olan Can Kurt Kalav sosyal medya hesabında babasını takip etmeyi bırakırken, Kenan Kalav da oğlunu takip etmeyi bıraktı. İddialara göre Kenan Kalav kazandığı mirastan sonra dünya turuna çıkıp lüks yaşamını sürdürüp oğlu Can'ı ihmal etmiş. Oğlu Can Kurt Kalav, küçük yaştan beri zor zamanlarında hiç yanında olamayan babasını tamamen hayatından silmiş. Kenan Kalav, oyunculuğu bıraktıktan sonra İstanbul ve Berselona'da restoran işletiyor. SEÇKİN ŞENVARDAR