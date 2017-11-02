Birbirine çok yakıştırılan ikili, düetleriyle herkesi mest etti

STAR TV'de geçtiğimiz sezon yayınlanan Kiralık Aşk dizisinin başrol oyuncuları Barış Arduç ve Elçin Sangu, Mutluluk Zamanı filminde bir araya geldi.
İKİLİ FİLM İÇİN DÜET YAPTI
Barış Arduç ve Elçin Sangu, Mutluluk Zamanı filminde Bulent Ortaçgil'in şarkısını seslendirdi. Birbirine çok yakışıktırılan ikili sesleriyle de herkesi mest etti.
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