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Birbirine çok yakıştırılan ikili, düetleriyle herkesi mest etti

Kiralık Aşk dizisinde başrol oynayan Barış Arduç ve Elçin Sangu, yeni filmlerinde birlikte düet yaptı

Birbirine çok yakıştırılan ikili, düetleriyle herkesi mest etti

Kiralık Aşk dizisinde başrol oynayan Barış Arduç ve Elçin Sangu, yeni filmlerinde birlikte düet yaptı

02 Kasım 2017 Perşembe 11:58
Birbirine çok yakıştırılan ikili, düetleriyle herkesi mest etti
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STAR TV'de geçtiğimiz sezon yayınlanan Kiralık Aşk dizisinin başrol oyuncuları Barış Arduç ve Elçin Sangu, Mutluluk Zamanı filminde bir araya geldi.

İKİLİ FİLM İÇİN DÜET YAPTI

Barış Arduç ve Elçin Sangu, Mutluluk Zamanı filminde Bulent Ortaçgil'in şarkısını seslendirdi. Birbirine çok yakışıktırılan ikili sesleriyle de herkesi mest etti.

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