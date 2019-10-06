Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sından dekolteli paylaşım

SON dönemde adı Kubilay Aka ile aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini topladı.



Derin dekolteli ve mini elbiseli bir pozunu sosyal medya hesabında yayınlayan Hilal Altınbilek, kısa sürede 50 bini aşkın beğeni ve binlerce yorum aldı. Altın bilek paylaşımına, 'Olan biteni izlerken ben' notunu düştü.