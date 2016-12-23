Bir saatte 15 bin liralık alışveriş!

Güzel oyuncu, bir saat kaldığı mağazadan eli kolu dolu ayrıldı. İkiz bebeklerini evde bırakan güzel Elles'in, alışveriş poşetlerini güçlükle taşıdığı görüldü.
Wilma Elles, telaşlı bir şekilde aracına binip evinin yolunu tuttu. (Sabah)
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