Bir saatte 15 bin liralık alışveriş!

Son olarak ATV'de ekrana gelen 'Yeter' dizisinde rol alan Wilma Elles, önceki gün Nişantaşı'nda bir mağazadan çıkarken görüntülendi

KIRMIZI kıyafetiyle dikkati çeken Wilma Elles, yılbaşı için 15 bin TL tutarında alışveriş yaptı.

Güzel oyuncu, bir saat kaldığı mağazadan eli kolu dolu ayrıldı. İkiz bebeklerini evde bırakan güzel Elles'in, alışveriş poşetlerini güçlükle taşıdığı görüldü.

Wilma Elles, telaşlı bir şekilde aracına binip evinin yolunu tuttu. (Sabah)

