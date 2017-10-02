Bir karışlık eteği Hande'yi kurtaramadı! Fişini çektiler

31 Temmuz tarihinde başlayan ve yaklaşık 2 aydır süren ve sunuculuğunu Hande Ataizi'nin yaptığı program yayından kaldırıldı. Programın yayından kaldırılma sebebi olarak reytinglerinin düşüklüğü gösterildi. Ataizi'nin cesur kıyafetleri bile programı kurtaramadı.

SUNUCULUĞUNU Hande Ataizi 'nin yaptığı Fox 'un gündüz kuşağı programı 'Sen İster Yeter', yayından kaldırıldı. Reytinglerde beklentileri karşılamayan program 2 aydır yayındaydı.

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