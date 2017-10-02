Bir karışlık eteği Hande'yi kurtaramadı! Fişini çektiler

SUNUCULUĞUNU Hande Ataizi'nin yaptığı Fox'un gündüz kuşağı programı 'Sen İster Yeter', yayından kaldırıldı. Reytinglerde beklentileri karşılamayan program 2 aydır yayındaydı.
REYTİNGLER DİBİ GÖRDÜ
31 Temmuz tarihinde başlayan ve yaklaşık 2 aydır süren ve sunuculuğunu Hande Ataizi'nin yaptığı program yayından kaldırıldı. Programın yayından kaldırılma sebebi olarak reytinglerinin düşüklüğü gösterildi. Ataizi'nin cesur kıyafetleri bile programı kurtaramadı.
İşte Hande Ataizi'nin vedası:
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