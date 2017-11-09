Bir döneme damga vuran Küçük İbo'nun son haline bakın

ASIL adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi.

İbo, İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki konseri sırasında sahneye fırlayıp, mikrofonu kapınca şöhretin kapıları açılmış oldu.

Söylediği şarkılar dilden dile dolaştı, çıkardığı albümler satış rekorları kırdı. O artık bir yıldız olmuştu.



Aradan yıllar geçti, o dönem ki şöhreti kalmadı ama İbo hala şarkı söylemeye ve konserlere çıkmaya devam ediyor.



