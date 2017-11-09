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Bir döneme damga vuran Küçük İbo'nun son haline bakın

Çocuk yıldızların revaçta olduğu bir dönemde hayatımıza girdi... İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterildi... Ana haber bültenlerinde uzun uzun tartışıldı...

Bir döneme damga vuran Küçük İbo'nun son haline bakın

Çocuk yıldızların revaçta olduğu bir dönemde hayatımıza girdi... İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterildi... Ana haber bültenlerinde uzun uzun tartışıldı...

09 Kasım 2017 Perşembe 13:18
Bir döneme damga vuran Küçük İbo'nun son haline bakın
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ASIL adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi.
İbo, İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki konseri sırasında sahneye fırlayıp, mikrofonu kapınca şöhretin kapıları açılmış oldu.
Söylediği şarkılar dilden dile dolaştı, çıkardığı albümler satış rekorları kırdı. O artık bir yıldız olmuştu.


Aradan yıllar geçti, o dönem ki şöhreti kalmadı ama İbo hala şarkı söylemeye ve konserlere çıkmaya devam ediyor.


 

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Anahtar Kelimeler:
Küçük İboIbrahim
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