Bir dönem baklavalarıyla ünlü isim, koca göbeğiyle şoke etti

GLADYATÖR filmiyle kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Russell Crowe, pek çok meslektaşının aksine artık kilolarıyla barışık bir şekilde yaşamaya başladı.

BAKLAVALAR TARİH OLDU

53 yaşındaki Yeni Zelanda doğumlu aktör, başrollerinden birini üstlendiği Boy Erased filminin Atlanta'daki setinde görüntülendi. Bol bir pantolon ve bol bir gömlek giyen Crowe'un "baklava" denilen karın kaslarını artık tümüyle kaybettiği görüldü.

GÖBEĞİ BÜYÜYOR

Yönetmenliğini Joel Edgerton'ın yaptığı Boy Erased filminin çekimlerinde görüntülenen Crowe'un her zamankinden daha çok kilo aldığı göbeğinin dikkat çekici bir şekilde büyüdüğü gözlerden kaçmadı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANMIŞTI

Russell Crowe, kariyerinin en parlak çıkışını gerçekleştirdiği 2001 yapımı Gladyatör filmiyle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanmıştı.

Crowe, A Beautiful Mind ( Akıl Oyunları) ve The Insider (Köstebek) filmlerindeki performansıyla da yine aynı ödüle aday gösterilmişti.

Ünlü oyuncu böyle görüntülendi;