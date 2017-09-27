Bir dizi aşkı daha hüsranla noktalandı

'DENİZ Yıldızı' dizisinde tanışıp evlenen Hazal Filiz Küçükköse ve Tuan Tunalı çifti boşanıyor. 2014 yılında evlenen çift sosyal medyadan tüm fotoğraflarını silip, birbirlerini takipden çıkardı.
TUNALI SOYADINI SİLMEDİ
Hazal Filiz Küçükköse sosyal medya hesabından eşinin soyadı olan 'Tunalı'yı silmedi.
"İHANETTEN GERİ KALAN"
Tuan Tunalı'nın Instagram hikayesinde Sezen Aksu'nun "İhanetten Geri Kalan" şarkısını paylaşması, 'çiftin ayrılığının nedeni ihanet mi?' sorusunu akıllara getirdi
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