Bir darbe de çalıştığı gazeteden aldı! Mesajları ifşa ettiler

GÜNDEMDEN düşmeyen Gülben Ergen'e bu seferde çalıştığı gazetenin yazarından darbe geldi. Gazeteci İzzet Çapa, Gülben'in kendisine attığı mesajları tek tek ifşa etti.
"SARMAŞ DOLAŞ FOTOĞRAFLARINI BANA ATTIN"
İzzet Çapa, Gülben Ergen'in her şeyi zamanında olduğu gibi şimdi de yalanladığını anlatarak "Gülben Ergen, Erhan Çelik ile ilişkisi duyulmadan önce sarmaş dolaş fotoğrafını yanlışlıkla bana attı ama ben arkadaşlığımızdan ötürü yayınlamadım. Şimdi beni yalanlıyorsun." dedi.
İşte o yazışmalar:
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