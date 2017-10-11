Bindiği taksinin şoförü, güzel oyuncuyu fena dolandırdı

OYUNCU Gözde Kansu başına gelen bir dolandırılma hikayesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kansu takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi.
KENDİSİNİ ACINDIRIP GÖZDE KANSU'NUN PARASINI ALMIŞ
Gözde Kansu, bindiği bir takside, sürücünün anlattığı acıklı hikayeye üzülüp, taksiyi gördüğü ilk ATM'de durdurduğunu ve para çekerek taksiciye yardımda bulunduğunu belirtti. Bu olay sonrası arkadaşlarından da benzer hikayeler duyunca dolandırıldığını anladı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN SİTEM ETTİ
Gözde Kansu, sosyal medya hesabından sitemkar ifadeler kullandı. Kansu, başına gelenleri sosyal medyadan paylaştı.
İşte Kansu'nun sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı o gönderi:
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.