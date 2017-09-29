'Binbir Gece' dizisinin Ali Kemal'i bakın şimdi ne yapıyor!

ERGÜN Demir'i bir dönemin izlenme rekorları kıran Binbir Gece dizisinde Ali Kemal rolüyle tanındı.

Küçük yaşlarından beri Fransa'da yaşayan Ergün Demir, uzun süredir Arjantin'de yaşıyor. Bir davet alarak Bailando adlı dans yarışmasına katılmak için gittiği Buenos Aires'te üç yıla yakın zamandır yaşıyor.



Oradaki vaktini de ihtiyacı olan insanlara giyecek ve yiyecek dağıtarak geçiriyor.“Dayanışma, yaşamım boyunca hayat felsefem olmuştur.” diyen Demir, bundan önce de 2 tır dolusu erzak, giysi yardımı toplayıp, Villaguay (Entre Rios) ve Santa Fe'ye ekiple giderek kendi elleriyle ihtiyacı olan insanlara teslim etti.



Ergün Demir hem katıldığı program hem de yaptığı bu yardım çalışmaları sayesinde Arjantin'de de sempati topladı.