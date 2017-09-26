Bilmem kaç yıldır koca arayan Hanife, sonunda yüzüğü taktı

STAR TV'de Zuhal Topal'ın sunduğu evlendirme programında yıllarca eş arayan Hanife, program bittikten sonra aradığı kocayı buldu.
SOSYAL MEDYADA TEKTAŞI İLE HAVA ATTI
Aradağı kısmeti sonunda bulan Hanife, tektaşı parmağına takıp Instagram'da videolar paylaştı. Gelin adayı, adeta dosta düşmana havasını attı.
İşte Hanife'nin o paylaşımı:
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