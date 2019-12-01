Billur Kalkavan: Türkler cinsel ilişkiye girmiyor

GEÇTİĞİMİZ aylarda "Annelik matah bir şey değil" açıklamasıyla çok konuşulan Billur Kalkavan, verdiği bir röportajda Türk dizilerindeki konuların aynı olduğunu ve dizilerde hiç öpüşmenin olmadığını söyleyerek, "Türkler cinsel ilişkiye girmiyor" dedi.

Televizyon dizileri için seçilen konuların çok kötü olduğunu dile getiren oyuncu, “Dizilerde öpüşme yok, yasak. Mesela biz Türk milleti olarak hiç cinsel ilişkiye girmiyoruz. Bölünerek çoğalıyoruz büyük ihtimal. Çünkü cinsellik konuşulmuyor ve gösterilmiyor bu ülkede.

Ama her türlü cinayet, kan, mafya ve pisliğe tamam. Amerika’da bir insan seyrettiği şeyi orada izleyip bırakıyor. Ama bizde o karakteri içine alıyor. Bence gençliğin şifreleri bozuldu. 90’larda doğan arkadaşımın ilişkilerine bakıyorum; entrika var çünkü öyle görüp öyle zannediyorlar. Bu çok fena” dedi.