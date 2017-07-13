Bikini mankeni sosyal medyayı karıştırdı

ABD’de yaşayan Instagram fenomeni Sarah Stage, herkesi şaşkına çevirdi. İç çamaşırı ve bikini mankeni olarak kariyerine devam eden ve Instagram’da yaklaşık 2.1 milyon takipçisi olan 33 yaşındaki manken ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.
Fakat sık sık spor yapan ve sağlıklı beslendiğini gözler önüne seren Stage’in karnının şişmemesi sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı Instagram kullanıcıları Stage’in çocuğunun sağlığıyla oynadığını düşünürken, Stage tepkilere önceki gün yanıt verdi.
6 aylık hamile olduğu sırada çekilen fotoğrafını paylaşan Stage, “Mutlu, huzurlu ve neşeliyim ve bunlar benim önceliklerim. 6 aylık hamileyim ve kötü enerji yayanlarla ilgilenmek istemiyorum. 2. çocuğumun sağlık durumu kontrol altında ve iyi. Benzer tartışmalar ilk çocuğuma hamile olduğum zaman da gündemdeydi. Ama o da çok iyi” dedi.
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