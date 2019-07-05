Beyrut'a giden Burak Özçivit, izdihamdan zor kurtarıldı

ROMANYA, Kazakistan'dan sonra Beyrut'ta iş gezisine çıkan Burak Özçivit hayranlarının ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı. Binlerce hayranının AVM'ye Burak Özçivit'i görmek için gelmesi izdihama neden oldu. Özçivit'i 100 koruma koruyamayınca devreye askerler girdi.

100 KORUMA İZDİHAMA ENGEL OLAMADI

AVM'ye ön kapıdan girmek isteyen oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı garaj kapısından girmek zorunda kaldı. Burak Özçivit, yoğun ilgiden dolayı güvenlik sorunu da yaşadı. 100 koruma Özçivit'i hayranlarından uzaklaştırıp alışveriş merkezinden çıkaramadı.

LÜBNAN ASKERİ MÜDAHALE ETTİ

Alışveriş merkezinde mahsur kalan Burak Özçivit, bir mağazanın deposuna götürüldü. 2 saat beklemek zorunda kalan oyuncunun hayranları alışveriş merkezinin kapanmasına rağmen dağılmadı. Olayın büyümesiyle devreye Lübnan askeri müdahale etti. Asker ve koruma eşliğinde aracına bindirilen Özçivit'in hayranları arabanın etrafını sararak da fotoğraf ve video çekmeye devam etti.