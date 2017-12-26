Beyonce’nin ilginç çorap kombini

RİHANNA'DAN sonra Beyonce de çoraplarıyla gündemde. Dün tercih ettiği stiliyle, özellikle de ayakkabının üstüne giydiği file çoraplarıyla bir anda sosyal medyanın diline düşen ünlü şarkıcı Türkiye’den de ilginç yorumlar aldı.
Tarkan’ın kıl oldum şarkısıyla gönderme yapan takipçiler, Beyonce’yi yorum yağmuruna tuttu.
VLTN tişörtü, mini şortu, Beyonce marka çantası ve kırmızı file çoraplarla kombinlediği topuklu ayakkabısıyla yeni bir trendin başlayacağı sinyallerini veren Beyonce’nin stili ülkemizde pek tutmasa da, yurtdışında fenomen olacak gibi…
Zira şarkıcının fanları şimdiden file çorap ayakkabı kombinlerini hesaplarında paylaşmaya başladı bile…
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