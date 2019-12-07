Beyazıt Öztürk: Çok yakında bomba bir şey gelecek
Yeni aldığı 1 milyondan fazla değeri olan otomobiliyle Kuruçeşme’de görüntülenen Beyazıt Öztürk, hayranlarına müjdeyi verdi.
BEYAZIT Öztürk, yeni aldığı değeri 1 milyon 250 bin TL Mercedes marka cipiyle Kuruçeşme’de görüntülendi. Öztürk, dizi ve sinemaya uzak olduğunu söyleyerek, “Farklı bir proje yaparken, kıyasın içine gireceksin, parçalanmamak gerekiyor” diye konuştu.
“Allah dizi yapanlara sabır versin” diyen komedyen, “O iş kadar, başka yorucu bir şey görmedim. Filmlerden teklif geliyor ama işim televizyon. Farklı proje yaparken, kıyasın içine gireceksin. Parçalanmamak gerekiyor” dedi.
Yıllardır sunduğu ‘Beyaz Show’la yeniden ekranda olacağını söyleyen Öztürk, “Seneye böyle bir durum var. Biraz dinlendim ve ‘Neler yapabiliriz?’ diye düşündüm. Büyük ihtimalle değişik bir kafayla program hazırlayacağız” diye konuştu. Albüm müjdesi de veren komedyen, “Çok yakında bomba gibi bir şey gelecek” açıklamasını yaptı.
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