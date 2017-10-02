Beyaz Show'un yayın tarihi değişti! İşte nedeni...

GEÇEN haftalarda son dakika bir gelişme olmazsa programın 13 Ekim'de başlayacağı açıklanmıştı. Üstelik ünlü komedyenin ekibi, iddialı bir açılış yapmak için aynı gün vizyona girecek olan "Cingöz Recai" filminin ekibini ağırlamak için de harekete geçmişti.

Bu sezon Kanal D'nin Fatih dizisinde başrol oynamaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu,Haluk Bilginer ve Meryem Uzerli'nin de aralarında olduğu filmin oyuncuları, ilk programa davet edilmişti. Ancak her yıl olduğu gibi Beyaz Show, bu sezon da ekrana açıklanan tarihte dönemiyor. Baştan aşağıya yenilenen dekoru yetişmediği için program 2 hafta geç başlayacak.

Cingöz Recai film ekibinin konuk olacağı ilk programda sürpriz bir de şarkıcı olacak. Geçen yıl mart ayında yaşanan canlı yayın kazası sonrası RTÜK cezasıyla ve savcılık soruşturmasıyla karşılaşan Beyaz, benzer bir olayı bir daha yaşamamak için bant yayınına geçmişti. Ancak ünlü şovmen bu sezon yeniden canlı yayınla seyirci karşısına geçeceklerini duyurmuştu.