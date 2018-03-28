Beyaz'dan sürpriz karar! Rahatsız olunca pılını pırtını toplayıp gitti

AYAZAĞA'DAKİ orman içindeki bir siteden 2,5 milyon TL'ye aldığı iki daireyi birleştiren ünlü şovmen, aradığı huzuru yeni yuvasında da bulamadı.
ESKİ SEMTİNE DÖNDÜ
Sitenin son dönemde kalabalıklaşması üzerine tadı kaçan, yürüyüş yapamadığı için kilo alan ünlü şovmen, eski semtine döndü.
EŞYALARINI TOPLAYIP GİTTİ
Bir süredir ev arayışında olan Beyaz, Bebek sırtlarında, yine Boğaz manzaralı bir villa satın alıp geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız yeni evine taşındı.
Beyazıt Öztürk yaz sezonunu iki yıl önce Barcelona'da aldığı evinde geçiriyor.
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