Beyaz, Acun'un "Sen dünkü çocuksun" sözüne verdiği cevapla olay oldu
Beyazıt Öztürk'ün dün akşam yayınlanan bölümünde kendisine "Dünkü çocuksun" dediği Acun Ilıcalı'ya "Benimle röportaj yaptığın günleri hatırlatırım" demesi, seyircileri kahkahaya boğdu.
TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen O Ses Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Programa Acun Ilıcalı ile Beyazıt Öztürk'ün diyaloğu damga vurdu.
"SEN DÜNKÜ ÇOCUKSUN"
Jüri üyeliğini Hadise, Seda Sayan, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı O Ses Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı ve yakın dostu Beyazıt Öztürk laf dalaşına girdi. Yarışmaya Antalya'dan katılan bir yarışmacı, dört jüri üyesini birden döndürdü. Acun Ilıcalı, Murat Boz'un övgüler yağdırdığı yarışmacının bir şarkı daha okumasını istedi. Bunun üzerine devreye giren Beyazıt Öztürk, "Peki o övgü benden gelseydi" dedi. Bunun üzerine konuşan Ilıcalı ise "Türk televizyonunun tartışmasız en büyüklerinden birisin. Ama üzülerek söylüyorum Murat Boz 10 senelik jüri neredeyse sen ise daha dünkü çocuksun" dedi.
STÜDYO KAHKAHAYA BOĞULDU
Ilıcalı'nın bu yorumuna sessiz kalamayan Beyazıt Öztürk ise "Benimle röportaj yaptığın günleri hatırlatırım" cevabını verdi. Öztürk'ün yanıtı üzerine başta jüri üyeleri olmak üzere tüm seyirciler kahkahaya boğuldu.
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