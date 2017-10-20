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Betül'ü arkadan görenler çıplak zannetti

Bölük filminin galasına gelen şarkıcı Betül Demir giydiği sırt dekolteli kıyafetiyle gözleri şaşı etti. Demir, arkadan bakıldığında çıplak gibi görünüyordu

Betül'ü arkadan görenler çıplak zannetti

Bölük filminin galasına gelen şarkıcı Betül Demir giydiği sırt dekolteli kıyafetiyle gözleri şaşı etti. Demir, arkadan bakıldığında çıplak gibi görünüyordu

20 Ekim 2017 Cuma 10:02
Betül'ü arkadan görenler çıplak zannetti
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BAŞROLLERİNİ Kaan Yıldırım,  Hakan Kurtaş, Alina Boz ve Aykut  Akdere'nin paylaştıkları 'Bölük' filminin galası Kanyon AVM  Cinemaximum sinemaları'nda gerçekleşti. Galaya şarkıcı  Betül Demir'in sırt dekolteli kıyafeti damga vurdu.

GÖZLERİ ŞAŞI ETTİ

Dekoltesiyle meraklı bakışları üzerinde toplayan  Betül Demir'i arkadan görenler ilk bakışta çıplak sandı. Gözleri şaşı eden Demir, Hüülya Avşar'ın "Erkekler aldatsın" sözlerine de sert tepki gösterdi.

İşte  Betül Demir'in geceye damga vuran kıyafeti:

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Anahtar Kelimeler:
Hakan KurtaşCinemaximumBetül DemirAkdere
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