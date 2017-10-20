Betül'ü arkadan görenler çıplak zannetti

BAŞROLLERİNİ Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz ve Aykut Akdere'nin paylaştıkları 'Bölük' filminin galası Kanyon AVM Cinemaximum sinemaları'nda gerçekleşti. Galaya şarkıcı Betül Demir'in sırt dekolteli kıyafeti damga vurdu.
GÖZLERİ ŞAŞI ETTİ
Dekoltesiyle meraklı bakışları üzerinde toplayan Betül Demir'i arkadan görenler ilk bakışta çıplak sandı. Gözleri şaşı eden Demir, Hüülya Avşar'ın "Erkekler aldatsın" sözlerine de sert tepki gösterdi.
İşte Betül Demir'in geceye damga vuran kıyafeti:
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