Betül Demir’e Ayşen Gruda sürprizi

GEÇTİĞİMİZ akşam yakın dostları Ayşen Gruda ve Ömür Gedik ile Arnavutköy Vira Vira balıkçısında 37. Yaş gününü kutlayan güzel şarkıcı Betül Demir, kameralar karşısında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Gece ile ilgili duygularını belirten Demir “Yeni yaşımı dostlarımla birlikte kutluyorum benim içinde sürpriz bir doğum günü oldu hiç beklemiyordum, aynı zamanda tiyatro benim ikinci aşkım bu aşka da en büyük etken Ayşen Gruda'dır. Bu özel günümde yanımda olması beni çok mutlu etti” dedi.
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