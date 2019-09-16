Betül Demir'in tek derdi kurabiye!
Selanik tatiline çıkan şarkıcı Betül Demir, dönüş yolunda Kavala kurabiyesi yemeye gitti
MAGAZİN 16.09.2019, 10:03
ŞARKICI Betül Demir, yoğun geçen konser programının yorgunluğunu Selanik tatilinde attı. Dönüş yolunda Kavala’ya da uğrayan Betül Demir arkadaşı, eski VJ Bülent’e mayolu pozlar verdi.
Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına da şu notu düştü: “Gizli gizli Kavala kurabiyesi yiyip döneceğiz. Başka da derdimiz yok çok şükür.”
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