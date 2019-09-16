Betül Demir'in tek derdi kurabiye!

ŞARKICI Betül Demir, yoğun geçen konser programının yorgunluğunu Selanik tatilinde attı. Dönüş yolunda Kavala’ya da uğrayan Betül Demir arkadaşı, eski VJ Bülent’e mayolu pozlar verdi.



Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına da şu notu düştü: “Gizli gizli Kavala kurabiyesi yiyip döneceğiz. Başka da derdimiz yok çok şükür.”