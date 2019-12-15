Beşiktaşlı kaleci Karius'un sevgilisinden çarpıcı açıklamalar: Loris suratıma kapıyı çarpar
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla sevgilisiyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
MAGAZİN 15.12.2019, 19:56
BEŞİKTAŞ'IN Alman kalecisi Loris Karius’un manken sevgilisi Sophia Thomalla, bir takvim için objektif karşısına geçti. İş makinesinin kepçesinde ve kumların içinde verdiği pozlar kadar açıklamaları da çok konuşuldu.
Sophia, Alman RTL kanalına şunları söyledi:
“Karius görüntüsünün aksine çok maço bir erkek. Bu yanı inanılmaz hoşuma gidiyor.
Bazen sinirlenip kapıyı suratıma çarpar, gider. Aradan birkaç saat geçtikten sonra ‘Sophia nerede’ diye sorar. O an birbirimize koşarız.
Bu tip adamlar bana çok çekici geliyor. Çağımızda yakışıklı ve maço erkek bulmak zor.
Bazıları ‘maçoluk bitti’ diye memnun. Bunu utanç verici buluyorlar. Aksini düşünüyorum. Karius’un bu halleri ilişkimizi dinamik tutuyor.”
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