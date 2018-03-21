Beş poşet oyuncak!

Oyuncak dolu 5 poşeti yardımcılarıyla araçlarına gönderen futbolcu, eşi Andressa De Paulo ile el ele objektiflere poz vermeyi ihmal etmedi.

Fenerium'un önünde sarı-lacivertli futbolcuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Birçok taraftar, Giuliano ile fotoğraf çektirme yarışına girdi.

BAŞ başa yemek yiyen Giuliano- Andressa De Paulo çifti, daha sonra Akmerkez'deki oyuncakçıdan alışveriş yaptı.

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