Berrak Tüzünataç'tan evlilik itirafı

BERRAK Tüzünataç ve Birkan Sokullu bir süredir aynı evi paylaşıyorlar. Bugüne kadar evliliğe dair sorulardan hep kaçan Berrak Tüzünataç ilk kez kuralını bozdu.

Önceki gece Arnavutköy’de gittiği bir lokantanın çıkışında objektif karşısına geçti.

‘ACELEMİZ YOK’

Berrak Tüzünataç, “Son dönemlerde boşanma haberleri artmaya başladı. Böyle olunca insan nikâh masasına uzak duruyor. Evlilik için henüz vakit var. Acelemiz yok. Yine de bu işler nasip kısmet. Büyük konuşmamak lazım” dedi.

Küçük bir not: Birkan Sokullu, 2012’de evlendiği Aslı Enver’den Ağustos 2015’te boşanmıştı.

POSTA/HAKAN KIRARSLAN