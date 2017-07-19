BİR internet sitesinde yayınlanan “ Berrak Tüzünataç eski sevgisili Metin Hara’ya göndermede bulundu” haberi üzerine Oyuncu Berrak Tüzünataç “Sensin Metin Hara’nın eski sevgilisi” diyerek tepki gösterdi.Tüzünataç yayınlanan habere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Tüzünataç, “En ufak bir ispatin olmadan salla gitsin. Ne kolay degil mi boyle gazetecilik.. sensin Metin Hara'nin eski sevgilisi. Biktik ya artik valla” ifadelerini paylaştı.

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