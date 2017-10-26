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Berna Laçin güneş dövmesiyle Akşener’in partisine destek mi verdi?

Kolundaki güneş dövmesini sosyal medya hesabından paylaşan Berna Laçin, siyasi bir anlam çıkarılmaması adına uyarıda bulundu

Berna Laçin güneş dövmesiyle Akşener’in partisine destek mi verdi?

Kolundaki güneş dövmesini sosyal medya hesabından paylaşan Berna Laçin, siyasi bir anlam çıkarılmaması adına uyarıda bulundu

26 Ekim 2017 Perşembe 09:27
Berna Laçin güneş dövmesiyle Akşener’in partisine destek mi verdi?
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OYUNCU  Berna Laçin, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
Hemen her zaman yaptığı paylaşımlarda gündeme dair siyasi paylaşımlarda da bulunmaktan geri durmayan Laçin, sahip olduğu takipçi kitlesini kolundaki güneş dövmesi konusunda uyarmak istedi.
Geride bıraktığımız gün Türk siyasi hayatına merhaba diyen İYİ Parti’nin logosunun güneş olmasından hareket ederek böyle bir paylaşımda bulunan Berna Laçin, şunları paylaştı:
“Güneş dövmem 17 senedir omzumda, sonra ‘parti sembolü’ diye dedikodu olmasın… Şuraya bırakayım da…”

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Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiMeral AkşenerBerna Laçin
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