Berna Laçin güneş dövmesiyle Akşener’in partisine destek mi verdi?

OYUNCU Berna Laçin, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Hemen her zaman yaptığı paylaşımlarda gündeme dair siyasi paylaşımlarda da bulunmaktan geri durmayan Laçin, sahip olduğu takipçi kitlesini kolundaki güneş dövmesi konusunda uyarmak istedi.

Geride bıraktığımız gün Türk siyasi hayatına merhaba diyen İYİ Parti’nin logosunun güneş olmasından hareket ederek böyle bir paylaşımda bulunan Berna Laçin, şunları paylaştı:

“Güneş dövmem 17 senedir omzumda, sonra ‘parti sembolü’ diye dedikodu olmasın… Şuraya bırakayım da…”