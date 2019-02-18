Berkay gerçeği açıkladı: Aylık gelirim...

Arda Turan ile davasında aylık gelirini bin lira olarak beyan edip herkesi şaşırtan Berkay, yeni bir dilekçe verdi. Şarkıcı, “O rakamı sehven söyledim, aylık gelirim 250-350 bin lira arasında” dedi.

Berkay gerçeği açıkladı: Aylık gelirim...
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ÜNLÜ şarkıcı Berkay, bir mekanda kavga ettiği Arda Turan'dan şikayetçi olmuştu. Turan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması sırasında Berkay'ın "Aylık gelirim bin lira" demesi şaşkınlık yaratmıştı. Ünlü şarkıcı, gelir beyanıyla ilgili mahkemeye bir dilekçe verdi.

'AYDAN AYA DEĞİŞİYOR'
Berkay, dilekçede şu ifadeleri kullandı: "30 Ocak'taki duruşmada kimlik tespiti sırasında, aylık gelirim sehven bin lira olarak bildirilmiştir. Sanatçı olmam sebebiyle, aylık gelirim değişmekte olup, aylık ortalama 250-350 bin lira gelirim bulunmaktadır." 

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