Berkay, Arda'nın hapis cezası aldığı dava sonrası konuştu

FUTBOLCU Arda Turan ve Şarkıcı Berkay arasında geçen yıl yaşanan kavga mahkemeye taşındı. Bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayında görülen duruşmada Berkay Şahin özel korumalarıyla katıldı. Arda Turan ise duruşmaya katılmadı. Duruşma sonrası verilen kararda Arda Turan hapis cezasına çarptırıldı. Basın açıklaması yapan Berkay Şahin ise Turan'ı cinsel taciz suçlamasından beraat etmesine tepki gösterdi.

ARDA HAPİS CEZASI ALDI

Arda Turan- Berkay Şahin davasında mahkemeye kararını verdi. Arda Turan cinsel taciz suçundan beraat ederken korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı. Bu suçlardan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

"CİNSEL TACİZ SUÇUNDAN BERAAT ETMESİ DOĞRU DEĞİL"

Mahkeme çıkışı konuşan Berkay şunları söyledi: "Sanırım üç suçtan ceza aldı ortalama üç yıl. Bizim itiraz edeceğimiz şeyler olacak. Cinsel taciz ve adam yaralamaya teşebbüsten ceza almadı. Bunların itiraz yolu açık. Bu karar kesin değil. Mahkeme bu kararı inceleyecek. Yaralama suçundan az ceza aldı. Cinsel taciz sucundan beraat etmesi doğru değil. Bu kadar suçun aynı kişi tarafından işlenmesi ve verilen ceza uygun değil. Benim kamuoyuna güvenim tamdır. Bu dava emsal teşkil edecektir.

"BU CEZA YETERLİ DEĞİL"

5 yıl boyunca hiçbir suça karışmaması gerekiyor. Ama bu ceza yeterli değil. Kendisi son derece alkollüyken 'kardeşim böyle bir şey yapar mıyım' dedi. 'Yengenin arkası dönüktü tanımadım' dedi. Araya otuz kişi girdi barıştırmak için. Ben bir 'özür' bekledim sadece. Hiçbir şey talep etmedim. Sadece özür dileyecekti. Bu ceza benim için yeterli değildir, bir sabıkalı olsa da şu an benim için önemli değil. Özür dileseydi dava buralara gelmeyecekti."

"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

Karar sonrası 2. Sayfa programına açıklama yapan Arda Turan ise "Çok mutluyum ben böyle bir işin içinde olmadım. Bunun içinde her türlü riski göze aldım. Hapis cezası almak uğruna davamdan asla vazgeçmedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en yüksek tazminat davasını açacağım." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü futbolcu Arda Turan, aralarında Burak Yılmaz'ın olduğu erkek arkadaşlarıyla Emirgan'daki bir yere eğlenmeye gitti. İlerleyen saatlerde mekana şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Şahin de geldi. Yan yana localarda eğlenen grup bir süre sonra tartışmaya başladı. İddiaya göre Berkay sigara içmek için dışarı çıktığında ünlü futbolcu, Özlem Şahin'in yanına giderek "Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım" dedi.

Bu sözleri duyan Berkay, Turan'a "Karımı eve bırakıp döneceğim. Erkek erkeğe konuşacağız" diye karşılık verdi. Bu uyarı üzerine gerilen Turan da Berkay'a kafa attı. Kanlar içinde kalan şarkıcı, eşi ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Arda Turan'ın da Berkay'ın bulunduğu hastaneye giderek şarkıcıdan "Eşin olduğunu bilmiyordum" diyerek özür dilediği öne sürüldü.

Çıkan kavgada Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Arda Turan, kavga sonrası belindeki tabancayla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye gitti ve orada çıkan boğuşmada Turan'ın silahı ateş aldı. Kavga sonrası mahkemelik olan Arda Turan ve Berkay arasında 30 Ocak tarihinde gerçekleşen ilk dava 11 Eylül tarihine ertelenmişti.