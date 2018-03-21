Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak kapıda
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak...
Yeni Gazetesi iş ve eleman ilanları - 21 Mart 2018
Yeni Gazetesi iş ve eleman...
Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Berk Oktay'ın eşi: Kocam beni dövdü

Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay'ın hesabından yapılan paylaşım ses getirdi

Berk Oktay'ın eşi: Kocam beni dövdü

Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay'ın hesabından yapılan paylaşım ses getirdi

21 Mart 2018 Çarşamba 09:16
Berk Oktay'ın eşi: Kocam beni dövdü
banner404

GEÇTİĞİMİZ aylarda eşi Berk Oktay ile boşanacağı yönünde haberler çıkan Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram sayfasında "Kocam beni dövdü yardım edin" notu ile bir fotoğraf paylaşıldı. Sosyal medyada ses getiren fotoğraf kısa süre içinde silindi.

AÇIKLAMA GELMEDİ
Bu durum 'Merve Şarapçıoğlu'nun hesabı hack'lendi mi?' sorularını akıllara getirdi. Tarafalar konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Merve Şarapçıoğlu'na ait olduğu iddia edilen fotoğrafın bir şiddet fotoğrafı mı, yoksa estetik operasyon ya da kaza fotoğrafı mı olup olmadığı merak konusu oldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Berk OktayMerve Şarapçıoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yakışıklı komiser nişanlandı! Törene Arka Sokaklar'dan kimse katılmadı
Yakışıklı komiser nişanlandı! Törene Arka Sokaklar'dan kimse katılmadı
Beş poşet oyuncak!
Beş poşet oyuncak!
Survivor'da Turabi ve Adem neden kavga etti: Adaya kim veda etti
Survivor'da Turabi ve Adem neden kavga etti: Adaya kim veda etti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim