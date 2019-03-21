Beren ve Kenan'ın boşanma tarihi belli oldu!

Oyuncu Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu'nun önümüzdeki hafta dört yıllık evliliklerini bitireceği iddia edildi.

Beren ve Kenan'ın boşanma tarihi belli oldu!
banner404

BEREN Saat doğum günü olan 26 Şubat’ta sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir paylaşımda bulunmuş ve o andan itibaren de Beren Saat ve Kenan Doğulu evliliğinin ciddi bir sorun yaşadığı haberleri çıkmaya başlamıştı. Bundan dört yıl önce yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle Amerika Malibu’da evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin boşanma kararı aldığı iddia ediliyor. 2. Sayfa adlı magazin programında gündeme getirilen iddiaya göre son birkaç haftadır konuyla ilgili karışık ifadelerde bulunan çift anlaşmalı olarak 28 Mart’ta boşanma kararı aldığı konuşuluyor. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alara Otelleri'nde ayrılık
Alara Otelleri'nde ayrılık
  1. Alanya

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner539

banner518

banner481

banner472

banner479