Beren ve Kenan'ın boşanma tarihi belli oldu!

BEREN Saat doğum günü olan 26 Şubat’ta sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir paylaşımda bulunmuş ve o andan itibaren de Beren Saat ve Kenan Doğulu evliliğinin ciddi bir sorun yaşadığı haberleri çıkmaya başlamıştı. Bundan dört yıl önce yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle Amerika Malibu’da evlenen Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin boşanma kararı aldığı iddia ediliyor. 2. Sayfa adlı magazin programında gündeme getirilen iddiaya göre son birkaç haftadır konuyla ilgili karışık ifadelerde bulunan çift anlaşmalı olarak 28 Mart’ta boşanma kararı aldığı konuşuluyor.