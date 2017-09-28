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Beren Saat, ‘Proje var mı?’ sorularını yanıtladı

Güzel oyuncu Beren Saat yakın arkdaşı Esra Dermancıoğlu İle birlikte önceki akşam Nişantaşı’nda bir restoranda akşam yemeği yedi

Beren Saat, ‘Proje var mı?’ sorularını yanıtladı

Güzel oyuncu Beren Saat yakın arkdaşı Esra Dermancıoğlu İle birlikte önceki akşam Nişantaşı’nda bir restoranda akşam yemeği yedi

28 Eylül 2017 Perşembe 10:13
Beren Saat, ‘Proje var mı?’ sorularını yanıtladı
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MEKAN çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beren Saat, ‘yeni dizi projeniz var mı?’ sorusuna “Beni heyecanlandıran bir proje olmadığı için şimdilik hiçbir teklifi kabul etmiyorum” dedi.

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Spor giyim tarzı ile dikkatleri üzerine toplayan Saat'in parmağında yüzüğü olmaması dikkatlerden kaçmadı.

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İkili daha sonra kendilerini bekleyen araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.

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Beren Saat
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