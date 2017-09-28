Beren Saat, ‘Proje var mı?’ sorularını yanıtladı

MEKAN çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beren Saat, ‘yeni dizi projeniz var mı?’ sorusuna “Beni heyecanlandıran bir proje olmadığı için şimdilik hiçbir teklifi kabul etmiyorum” dedi.
Spor giyim tarzı ile dikkatleri üzerine toplayan Saat'in parmağında yüzüğü olmaması dikkatlerden kaçmadı.
İkili daha sonra kendilerini bekleyen araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.
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