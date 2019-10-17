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Beren Saat küplere binecek! Kenan'ın yasak aşkı konserine geldi

Şarkıcı Kenan Doğulu, önceki akşam Harbiye'de konser verdi. Doğulu'nun yasak aşk yaşadığı söylenen Aslı İşler ise 5 bin kişinin akın ettiği konseri ön sıradan izleyerek sürekli video çekti.

MAGAZİN 17.10.2019, 10:36
Beren Saat küplere binecek! Kenan'ın yasak aşkı konserine geldi
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ÜNLÜ popçu Kenan Doğulu, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Doğulu, 5 bin kişinin geldiği konserinde Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden askerlerimizi de unutmadı. Şarkıcı ile yasak aşk yaşadığı söylenen Aslı İşler ise konseri ön sıralardan izledi.

ŞEHİTLERİMİZİ ANDI

Ünlü şarkıcı Doğulu, "Barış Pınarı Harekatı"nda mücadele eden Mehmetçiklerimiz'i unutmadı. "Bir Türk dünyaya bedel. Bir Mehmetçik, dünyanın tüm ordularına bedel" diyerek şehitlerimizi andı. Bu sözleriyle alkış alan Doğulu, dev Türk bayrağı önünde 10. Yıl Marşı'nı binlerce hayranıyla söyledi.

GECE BOYU KENAN DOĞULU'YU ÇEKTİ

Beren Saat ile evliliğinde kara bulutların dolaştığı Kenan Doğulu'nun adı, geçtiğimiz günlerde Aslı İşler ile anıldı. Takvim'de yer alan habere göre; Doğulu ile yasak aşk yaşadığı söylenen ve Aslı İşler olduğu iddia edilen bir kadın, Doğulu'nun konserini ön sıralardan izledi. Siyah şapkasıyla kendisini kamufle eden genç kadın, konser boyunca telefonu elinden bırakmayarak video ve fotoğraf çekti.

AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Aslı İşler, 2 ay önce Kenan Doğulu ile aşk yaşadığı yönündeki haberler için "Bugün adımı ve fotoğraflarımı kullanarak gerçeklik payı olmayan, 'iddia edildi' denilerek çıkan haberler asılsızdır" demişti.

#kenan doğulu #Beren Saat #yasak aşk
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