Beren Saat ile Kenan Doğulu’dan barışma partisi
Beren Saat ile Kenan Doğulu barışmalarının şerefine bir parti veriyor
MAGAZİN 07.11.2019, 14:30
BEREN Saat ile Kenan Doğulu 2014’de evlenmişti. Çiftin evliliğinde 9 ay önce kriz çıkmıştı. Doğulu, Beren Saat’i saatler süren konuşma sonrası ikna etti.Geçen mayısta eşine ‘Sen masumiyetini kaybettin, ben oyun arkadaşımı’ sözleriyle sitem eden Beren Saat eve döndü. Kenan Doğulu barışmanın şerefine Beykoz’daki evlerinde bir davet verecek. (Posta)
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