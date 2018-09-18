Beren Saat dünya ikincisi oldu

GÜZEL oyuncu Beren Saat hayvanları korumak için sıkı bir mücadele ediyor. Saat'in son olarak yürüttüğü orangutanları koruma kampanyasının sonuçları ortaya çıktı. Saat, Endonezya'daki yağmur ormanlarını talan ederek orangutanların hayatlarını tehlikeye atan palm yağı endüstrisine karşı Greenpeace'in organize ettiği 'Orangutanları Kurtar' kampanyası çerçevesinde hazırlanan animasyon filmin Türkçe seslendirmesini yapmıştı.

15 ÜLKEDE İMZA TOPLANDI

Animasyon film eşliğinde 15 ülkede başlatılan imza kampanyasında Beren Saat, Oscar ödüllü Emma Thompson'ın ardından dünya ikincisi oldu. Animasyon filmini İngilizce seslendiren Thompson, İngiltere'de 104 bin, ABD'de ise 34 bin imza topladı. Beren Saat ise orangutanların doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik dikkat çekmeyi amaçlayan 'Odama Bir Orangutan Gelmiş' adını taşıyan animasyon filmle bugüne kadar Türkiye'den 11 bin imza toplamayı başardı.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 23:08