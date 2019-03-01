'Beren Saat boşanmak istiyor'

2014 yılında dünyaevine giren ünlü çift hakkında flaş iddia... '2. Sayfa'nın haberine göre; Kenan Doğulu evliliğini kurtarmak için çaba sarf ederken, Beren Saat ise boşanmak istiyor.



Geçtiğimiz günlerde 35'inci yaşına basan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından doğum günü mesajı paylaşmış, bu mesajda ilk aşkı Efe Güray'dan da bahsetmişti. Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'ya ise satırlarında yer vermemişti.

Bu mesaj, sosyal medyada 'evlilikte kriz var' iddialarına neden oldu. Kenan Doğulu'nun eşinin doğum gününü kutlamaması da iddiaları güçlendirdi.

