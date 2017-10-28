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"Beraberliğe geldim" diyen Acun'u tek soru ile nakavt etti

Beyazıt Öztürk, programında konuk ettiği Acun Ilıcalı'ya "Beni neden düğününe çağırmadın?" diye sordu. Ilıcalı, bu soru karşısında bir süre ne diyeceğini bilemedi

"Beraberliğe geldim" diyen Acun'u tek soru ile nakavt etti

Beyazıt Öztürk, programında konuk ettiği Acun Ilıcalı'ya "Beni neden düğününe çağırmadın?" diye sordu. Ilıcalı, bu soru karşısında bir süre ne diyeceğini bilemedi

28 Ekim 2017 Cumartesi 15:29
"Beraberliğe geldim" diyen Acun'u tek soru ile nakavt etti
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YAKIN dönemde  Şeyma Subaşı ile evlenerek düğün etkinlikleriyle çok konuşulan  Acun Ilıcalı, Beyaz'ın dilinden kurtulamadı.

"BENİ NEDEN DÜĞÜNÜNE ÇAĞIRMADIN?"

Beyaz Show canlı yayınında kozunu kullanan Beyaz,  Acun Ilıcalı'ya "Beni düğününe neden çağırmadın?" diye sordu. Bu soru karşısında şaşkınlık yaşayan ve ne diyeceğini bileyen Ilıcalı, "Organizasyon işiyle ben ilgilenmedim" diyerek topu başkalarına atmak istedi.

SEYİRCİNİN DESTEĞİNİ DE ARKASINA ALDI

Aldığı cevaptan tatmin olmayan Beyaz, seyircinin desteğini de arkasına alarak Acun'u bir hayli zorladı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıBeyaz
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