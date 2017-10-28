"Beraberliğe geldim" diyen Acun'u tek soru ile nakavt etti

YAKIN dönemde Şeyma Subaşı ile evlenerek düğün etkinlikleriyle çok konuşulan Acun Ilıcalı, Beyaz'ın dilinden kurtulamadı.
"BENİ NEDEN DÜĞÜNÜNE ÇAĞIRMADIN?"
Beyaz Show canlı yayınında kozunu kullanan Beyaz, Acun Ilıcalı'ya "Beni düğününe neden çağırmadın?" diye sordu. Bu soru karşısında şaşkınlık yaşayan ve ne diyeceğini bileyen Ilıcalı, "Organizasyon işiyle ben ilgilenmedim" diyerek topu başkalarına atmak istedi.
SEYİRCİNİN DESTEĞİNİ DE ARKASINA ALDI
Aldığı cevaptan tatmin olmayan Beyaz, seyircinin desteğini de arkasına alarak Acun'u bir hayli zorladı.
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