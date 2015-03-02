"Beni sürekli hamile bırakıyorlar"

02 Mart 2015 Pazartesi 17:26
GALATASARAY'IN yengesi Yolanthe Cabau, Türk basınına isyan etti, "Onlar beni her üç ayda bir hamile bırakıyor"
İşte Cabau'nun Hollanda medyasına yaptığı açıklamalar
Son çıkan "hamile" haberleri sonrasında De Telegraaf gazetesine konuşan Cabau, "Onlar beni her 3 ayda bir hamile bırakıyor" esprisini patlattı.Cabau, 3 ay önce de kendisi hakkında hamile haberleri çıktığını buna cevap vermediğini çünkü kendisine inanmayacaklarını, 3 ay sonra benzeri haberlerin yeniden çıkacağına inandığını belirtti.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 16:28