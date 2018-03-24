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"Beni kimse aramıyor" diyen emektar oyuncuyu kaybettik

Usta oyuncu Ercüment Balakoğlu, dün akşam hayatını kaybetti. Balakoğlu'na geçtiğimiz yıl kanser teşhisi konmuştu

"Beni kimse aramıyor" diyen emektar oyuncuyu kaybettik

Usta oyuncu Ercüment Balakoğlu, dün akşam hayatını kaybetti. Balakoğlu'na geçtiğimiz yıl kanser teşhisi konmuştu

24 Mart 2018 Cumartesi 09:47
"Beni kimse aramıyor" diyen emektar oyuncuyu kaybettik
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GEÇTİĞİMİZ sene usta oyuncu Ercüment Balakoğlu'na kanser teşhisi koyulduğunu duyuran ünlü sanatçı Onur Akay, dün akşam acı haberi Instagram adresinden verdi. Akay, usta oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN DURSUN KARAKTERİ

Onur Akay, ''Çocuklar Duymasın dizisinde Dursun karakteri ile hepimizin gönlünde taht kuran, usta sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu'nu maalesef kaybettik. Değerli oyuncumuz, dil kanseri ile savaşıyordu ve 28 Ağustos 2017'de hastanede tedavi görürken kendisi ile görüştüğümde, "beni kimse aramıyor" diye dert yanmıştı. Bende buradan yazdığımda basında haber olunca, tüm hayranları ve meslektaşları onu ziyarete gitmişti ve çok mutlu olmuştu. Nur içinde yat büyük usta." diye yazdı.

'Beni Kimse Aramıyor' Diyen Usta Oyuncu Ercüment Balakoğlu'nu Kaybettik
ERCÜMENT BALAKOĞLU KİMDİR?

1 Ocak 1934 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen Ercüment Balakoğlu, dizi ve sinema alanında seslendirme sanatçılığı yapmıştır. Balakoğlu, 2013 yılından bu yana ise Temaşa Tiyatrosu'yle birlikte çalışmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Ercüment BalakoğluEmektar Oyuncu
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