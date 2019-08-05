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Bengü ile Selim Selimoğlu çiftinin bebeği dünyaya geldi!

Geçen yıl nikah masasına oturan Bengü ve Selim Selimoğlu, bebekleri Zeynep'i kucağına aldı.

MAGAZİN 05.08.2019, 12:53 Toygar Dim
Bengü ile Selim Selimoğlu çiftinin bebeği dünyaya geldi!
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ÜNLÜ sanatçı Bengü ile Selim Selimoğlu çiftinin bebeği dünyaya geldi.

Çift bugün 08.27’de dünyaya gelen bebeklerine Zeynep adını verdi.

Zeynep bebeğin ve Bengü'nün sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

#Bengü #selim #selimoğlu #Zeynep
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